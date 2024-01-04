Euroleague: Anadolu Efes'ten üst üste 5'inci yenilgi

Anadolu Efes, Euroleauge'in 18. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaştı.



Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunda her iki takımda birbirine sert savunma uygularken, mücadelenin ilk periyodu 18-18 eşitlikle tamamlandı.



İkinci çeyrekte her iki takımda hücumda etkili oynarken Anadolu Efes, soyunma odasına 45-43 önde gitti. Üçüncü periyotta hem pota altından hem de dış atışlarda daha etkili olan Valencia Basket, üçüncü çeyreği 71-66 önde tamamladı.



Final periyodunda bir ara 9 sayıya (91-82) kadar çıkan farkı son dakikalarda 3 sayıya (91-88) kadar indiren Anadolu Efes, geri dönüşü tamamlayamadı ve mücadeleyi 93-88 kaybetti.



Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 11. yenilgisini almış oldu.

