EuroLeague'de bitime 2 hafta kala heyecan dorukta

DOĞRUDAN PLAY-OFF İÇİN 5 BİLETE 6 ADAY



Doğrudan play-off'a kalmak için kalan 5 bileti almak için son 2 haftada 6 takımın şansı bulunuyor.



Normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Real Madrid, play-off etabında yer alacak. Real Madrid, Final Four'a kalabilmek için de play-in'den gelecek bir takımla play-off'ta karşılaşacak.



Diğer 5 bilete ise Panathinaikos AKTOR, Monaco, Barcelona, Fenerbahçe Beko, Olympiakos ve Maccabi Playtika talip.



Bu hafta Panathinaikos AKTOR, Monaco, Barcelona, Fenerbahçe Beko, Olympiakos rakiplerini yenmeleri durumunda ilk 6'yı garantileyecek ve doğrudan play-off'a kalacak. Bu durumda Maccabi Playtika ise 7. sıradan play-in'e girecek.



PLAY-İN'İN SON 2 BİLETİNE 7 ADAY VAR



Bu sezon ilk kez oynanacak play-in için 7 takım kıyasıya mücadele veriyor.



İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna, play-in'i garantiledi. İtalyan ekibi 8. sıradaki pozisyonunu koruyarak play-off yarışında avantaj yakalamaya çalışacak.



Diğer son iki bilet için ise 7 aday var. Şu an 9. sıradaki Baskonia ile 10. sıradaki Anadolu Efes, kalan maçlarını kazanmaları durumunda play-in biletini alacak.



Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko ve içeride Kızılyıldız'la karşılaşacak. Baskonia ise deplasmanlarda Real Madrid ve Virtus Segafredo Bologna'yla iki zorlu maça çıkacak. Baskonia bu iki maçtan birini kazanırsa play-in'e kalacak. Anadolu Efes'e ise bir galibiyet yetmeyebilir.



Anadolu Efes'i bir galibiyet arkadan Zalgiris, EA7 Emporio Armani, Partizan, Valencia ile iki galibiyet arkada yer alan Bayern Münih takip ediyor.



Son iki haftada alınacak sonuçlara göre 5 takım aynı puana sahip olabilir. Bu durumda 5'li averaj sistemi devreye girecek.



Ligde son 3 sıradaki Kızılyıldız, LDLC ASVEL ve Alba Berlin'in ise bir iddiası bulunmuyor.







SAHA VE SEYİRCİ AVANTAJI İÇİN BÜYÜK ÇEKİŞME



Fenerbahçe Beko'nun da aralarında bulunduğu 5 takım, play-off'larda saha ve seyirci avantajını elde edebilmek için büyük bir mücadele içine girdi.



Liderliği garantileyen Real Madrid dışında ilk 4 sıradaki 3 bilet için Panathinaikos AKTOR, Monaco, Barcelona, Fenerbahçe Beko, Olympiakos çekişiyor. Panathinaikos AKTOR, Monaco ve Barcelona 21'er, Fenerbahçe Beko, Olympiakos ise 20'şer galibiyette bulunuyor.



OBRADOVİC YILLAR SONRA PLAY-OFF DIŞINDA KALABİLİR



THY EuroLeague'in en çok kazananı ve efsane ismi Partizan'ın başantrenörü Zeljko Obradovic, 10 yıl sonra Avrupa Ligi'nde yer aldığı bir sezonda play-off dışında kalabilir.



Son olarak 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yle Top 16 grubunu geçemeyen Obradovic, daha sonra yer aldığı ve pandemi sürecinde tamamlanamayan dönem dışındaki 5 sezonda da çalıştırdığı takımları play-off etabına taşımayı başardı.



Son iki haftaya play-in iddiasıyla giren Partizan, 13. sırada bulunuyor. Sırp ekibi son iki maçında Alba Berlin ve Valencia'yla karşı karşıya gelecek.



EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN



THY Avrupa Ligi'nde şampiyonu belirleyecek Dörtlü Final organizasyonu Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.



Ligde 12 Nisan'da sona erecek normal sezonun ardından tek maçlı play-in müsabakaları 16 ve 19 Nisan'da oynanacak. Ligde üç galibiyete gelecek takımın Dörtlü Final'e kalacağı play-off'lar da 23 Nisan-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



Dörtlü Final ise 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek. EUROLEAGUE'DE GÜNCEL PUAN DURUMU İSE ŞÖYLE; NTV’yi sosyal medyadan takip edin