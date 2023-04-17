EuroLeague'deki bayrak krizine açıklama: Kural bilmezlikten kaynaklandı

Çekya’nın başkenti Prag’ta düzenlenen EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final organizasyonunun yarı final karşılaşmasında 14 Nisan Cuma günü ev sahibi USK Praha’yı mağlup ederek finale yükselme başarısı gösteren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin karşılaşmanın ardından Türk bayrağı ile sevinmesine izin verilmemişti.

Güvenlik görevlisinin engellemesine rağmen Türk bayrağı açan oyuncuların elinden bir diğer görevli ise Türk bayrağını alarak bu şekilde sevinemeyeceklerini belirmişti.

Olayların ardından USK Praha kulübü, Mersin ekibinden özür dilemişti. Konuyla ilgili olarak Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, açıklamalarda bulundu.



"SALONU GELİNCİK TARLASINA DÖNÜŞTÜRDÜK"



Ev sahibi ekibin bir görevlisinin bir hata yaptığını ve olayın hemen ardından kulübün özür dilediğini aktaran Bağış, “O gün yaşanan olay nahoş bir olaydı. Kaybetmeyi hazmedemeyen bir takım yöneticisi, FIBA yetkilisi değil, Çekya Basketbol Federasyonu’nun bir yetkilisi değil. Maçı kaybeden USK Praha’nın bir yöneticisi. Burada bayrak açmak yasak diye bir kural olduğunu iddia etti. Cahillik yaptı. O cahilliğin neticesinde de takımı yazılı özür dilemek zorunda kaldı. Biz hemen müdahale ettik. Gerçekten de FIBA Başkanımız Turgay Demirel de çok ciddi destek verdi. Türkiye’den de hem Cumhurbaşkanımız hem de Dışişleri Bakanımız bu konuda hassasiyet gösterdiler. Neticede olay karşı tarafın özür dilemesiyle sonuçlandı. Ve bugün sizler de şahit oldunuz her yerde şanlı Türk bayraklarımızla, onların ‘bayrak açamazsınız’ dedikleri salonu gelincik tarlasına dönüştürdük. Çok şükür burada Türkiye’nin bu sevincini engelleyemeyeceklerini bir kez daha gördüler” diye konuştu.



"KURALLARI BİLMEMESİNDEN KAYNAKLANDI"



Kulüp görevlisinin bir kuralı yanlış yorumladığını ve hata yaptığını aktaran Demirel, “Sayın Büyükelçi ile beraber takip ettik ve süreçleri hızlandırdık. Salonda görevli bir arkadaşın, kulüp görevlisinin yaptığı bir kural bilmezlik diyelim. Bir saygısızlık gibi de algılandı ama kuralları bilmemesinden kaynaklandı. Biliyorsunuz Prag’da böyle bir şey olması da mümkün değil. Çok iyi bir ev sahibi. Bugün de gördüğünüz gibi taraftarlar bir sürü Türk bayrağıyla burada.” şeklinde konuştu.