Euroleague'de Anadolu Efes'ten farklı galibiyet

Anadolu Efes, Euroleague'in 22'nci haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Virtus Bologna ise sahasında ASVEL ile karşılaşacak.



SALON: Sinan Erdem



HAKEMLER: Mehdi Difallah, Milan Nedovic, Carlos Cortes



ANADOLU EFES: Larkin 11, Beaubois 9, Bryant 21, Rıdvan Öncel 1, Thompson 26, Pleiss 6, Ercan Osmani, Oturu 6, Willis 9, Jones 10



VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 9, Lundberg 14, Belinelli 10, Pajola 5, Lomazs 3, Shengelia 3, Hackett 6, Mickey 12, Polonara 5, Zizizc 2, Dunston 4, Abass 2



1'İNCİ PERİYOT: 26-15



DEVRE: 50-29



3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-54

