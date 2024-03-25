F1 Türkiye'ye ne zaman dönecek?

Türkiye yeniden Formula 1 hayali kuruyor. 2012’deki vedasından sonra pandemi sürecinde takvime 2 sene girebilen İstanbul, Formula 1’e kalıcı dönüş için kritik virajda.

İHALE GELECEK HAFTA

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yarışların düzenlendiği İstanbul Park’ın 30 yıllık işletme hakları için gelecek hafta ihale düzenleyecek.



2 Nisan’daki ihalenin öne çıkan maddesi; yüklenici firmadan istenen Formula 1 takvimine katılım garantisi.

EN YAKIN TARİH 2026



İhalede mevcut işletmeci Intercity ile yarışacak TOSFED, bu hedef için iddialı.



2026 şu anda en yakın tarih gözüküyor. 2026’da 7 tane ülkenin süresi doluyor.

Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye Grand Prix’si için 2026 hedefini NTV’ye anlattı.



Başkan Üçlertoprağı, "Ülke olarak biz şunu biliyoruz ki; yaptığımız ikili görüşmelerde hem Formula 1 hem FIA tarafıyla ülkede bulunmak istiyoruz. Çünkü Türkiye 85 milyonluk yapısı, jeopolitik durumu, çoğu takımın burada fabrikası olması ve ciddi satışla yapması çervesinde. Günün sonunda F1 bir spor olduğu kadar bir pazarlama aktivitesi. Her zaman buraya gelmek istiyorlar. Dolayısıyla ilk hedef, en yakın hedef 2026. Bunun için de tabi acil şekilde görüşmelere başlanması lazım. Zaten bundan olacaktır ki, turizm bakanlığımız da ihale şartnamesinde 1 aylık bir süre ön görmüş. Ulaşılabilir bir süre gibi görünüyor bizim için." diye konuştu.

Kritik ihaleyle yeni bir döneme girileceğini düşünen Üçlertoprağı, "Karanlık bir çağdan aydınlık bir çağa geçeceğimizi düşünüyorum. Hem sporcular açısından, hem buraya erişim sağlayacak halkımız açısından. Hem de inşallah Formula 1’in gelmesiyle birlikte ülkemizdeki çok nitelikle F1 seyircinin yeniden bu spora kavuşması açısından kazan kazan formüllü bir proje olacağını düşünüyorum."

2026 SEZONU TAKVİMİNDE İLK ŞEHİR MADRİD

Formula 1’de 2026 sezonu takvimine giriş için rezervasyon yaptıran ilk şehir Madrid oldu.

İspanya’nın başkenti, 2035’e kadar sürecek 9 yıllık sözleşme için organizatörlerle anlaştı.