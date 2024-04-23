Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe aldı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



"FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya." diyen Hurma, "Bir ayda kaç kez UEFA ve FIFA Başkanlarının açıklamaları oldu. Bir ayda iki kez gündemlere geldik. O yüzden bir an önce yapmamız gerekenleri yapalım, daha ağır bedeller ödemeyelim." ifadelerini kullandı.



"SÜREÇ ÖZBEK'İN WHATSAPP GRUBUNA YAZMASIYLA BAŞLADI"



Habertürk'e konuşan Hurma sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dursun Özbek'in açıklamalarına şaşırdım. 4 büyük kulübün tamamı, TFF'yi defalarca istifaya çağırdı. En ağır ifadeleri de Galatasaray kullandı. İmza süreci de Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladı, Süper Kupa finalinden bir hafta 10 gün kadar önceydi. 20 kulübün 20'si de erken seçim konusunda hemfikirdi. Kulüpler Birliği'nde bir metin hazırlandı ve toplantıda okundu. WhatsApp grubunda paylaşıldı."

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