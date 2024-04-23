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Yusuf Yazıcı'nın evine yine hırsız girdi

Kariyerine Fransa'da devam eden milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evine 3. kez hırsız girdi.

Yusuf Yazıcı'nın evine yine hırsız girdi

Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın evine 3. kez hırsız girdi.

Daha önce evine iki kez hırsız giren ve değerli eşyaları çalınan milli oyuncunun yaşadığı eve üçüncü kez hırsız girdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hemen polis ekiplerine haber veren Yazıcı, hırsızın yakalanmasını sağladı.

Mili oyuncu, polise verdiği ifadede hırsızdan şikayetçi oldu.

Yıldız oyuncu, hırsızlık olayını sosyal medyadan paylaşarak sitemde bulundu.

Yazıcı'nın daha önce 2020'de aracı çalınmış, milli futbolcu Aralık 2023'te de hırsızlık mağduru olmuştu.

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