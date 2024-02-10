Fatih Karagümrük, Pendikspor karşısında 2 golle kazandı

Süper Lig’in 25’inci haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Pendikspor’u 2-0 yendi. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 27 yaptı. Ligde 5 maç sonra kaybeden Pendikspor ise 26 puanda kaldı.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



31’inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan topla hareketlenen Can Keleş, ceza sahasının sol tarafındaki Eysseric’i gördü. Son çizgiye inen Eysseric, kale önündeki Emre Mor’u topla buluşturdu. Emre’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



Fatih Karagümrük ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

76’ncı dakikada Fatih Karagümrük farkı 2’ye çıkardı. Sol taraftan kullanılan kornerde altıpas önünde boş kalan Güven Yalçın’ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



Karşılaşma Fatih Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Erdem Bayık

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu – Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun (Dk. 57 Ceccherini), Levent Mercan, Rohden (Dk. 83 Paoletti), Bertolacci (Dk. 68 Kourbelis), Emre Mor (Dk. 68 Mendes), Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın (Dk. 83 Lasagna)

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat – Serkan Asan (Dk. 73 Endri Çekiçi), Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, Midtsjö, Welinton, Diaby, Thiam, Umut Nayir (Dk. 19 Kappel)

GOLLER: Dk. 31 Emre Mor, Dk. 76 Güven Yalçın (Fatih Karagümrük)

SARI KART: Ceccherini (Fatih Karagümrük)

