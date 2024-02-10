Beşiktaş'tan 7 futbolcuya imza töreni

Beşiktaş'ın yeni transferleri Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Yağız Karabulut, Al Musrati'nin yanı sıra sözleşmeleri uzatılan Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşariçin bir imza töreni düzenledi.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki Moda Evi'nde düzenlenen imza törenine başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



Camiayı birlik olmaya davet eden ve birlik olunması halinde zor günlerin atlatılabileceğini belirten Hasan Arat, "Göreve geldiğimizden bu yana 68 gün oldu. Sportif olarak zor bir dönem geçirdik. Santos hocanın gelişi, Samet hocanın gençleri devreye sokması yeni bir vizyonun habercisiydi. Yerli ve yurt dışından gelen futbolcularla 6 sözleşme imzaladık. Camiamız zor günleri nasıl atlatacağını iyi bilir. Hep birlikte olup, kenetlenirsek bunu başarırız. Sosyal, dijital ve geleneksel medyada çoğalmamız ve Beşiktaş'ın haklarını korumamız gerekir" ifadelerini kullandı.



"MUCİ'NİN BOYNUNDAKİ KARTAL DÖVMESİ SANIRIM BİR KADER"



23 yaşındaki Arnavut oyuncunun boynunda kartal dövmesi olduğunu hatırlatan ve transferin çok zorlu koşulların ardından gerçekleştiğini ifade eden Arat, "2001 doğumlu. Aynı zamanda boynunda Kartal var. Sanırım bu bir kader. Çok uğraştık. Arnavutluk milli takım oyuncusu. Bu sene Avrupa Şampiyonası'na katılacak. İlk profesyonel maçını Tiran'da 16 yaşında oynadı. 2021 yılında Varşova'ya geldi. Babası da şu an aramızda. Muci, sen Beşiktaşlıların çok sevdiği ve güvendiği bir futbolcu olacaksın. Santos hocam ve Samet hocam seni çok istiyordu. Samet hocam 2 aydır senle ilgili çalışmalar yapıyordu. Evine, Beşiktaş'a hoş geldin. Boynundaki kartal dövmesi hayattır, kaderin cilvesidir. Bütün Beşiktaşlılarla kucaklaş" şeklinde konuştu.

