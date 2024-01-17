Fatih Terim, Samet Akaydin'in ardından Ertaç Özbir'i istiyor

Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosunu Türk isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.



Yunan ekibindeki 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 70 yaşındaki Terim, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin'i, kiralık olarak transfer etmesinin ardından bir isme daha kancayı taktı.

İKİ KULÜP GÖRÜŞECEK



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Bu imzanın ardından Terim, Panathinaikos'ta kaleci sıkıntısı olduğunu ifade ederek yönetimden Adana Demirspor'un file bekçisi Ertaç Özbir'in alınmasını istedi.



Bir kalça sakatlığı bulunan Ertaç'ın, kısa sürede sahalara dönebilecek seviyede olduğu öğrenildi. İki kulübün de görüşmesinin ardından deneyimli kalecinin, Yunanistan'ın yolunu tutacağı aktarıldı.