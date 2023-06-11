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Fenerbahçe, Adana Demirspor'a Avrupa yolunu açtı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanması, Spor Toto Süper Lig 4'üncüsü Adana Demirspor'a Avrupa yolunu açtı. Adana Demirspor, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor'a Avrupa yolunu açtı
Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

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finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen , kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Spor Toto Süper Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı da kazanmasıyla, Adana Demirspor, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandı.

Adana ekibi, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak.

Fenerbahçe de, gelecek sezon Konferans Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak.

Fenerbahçe, Adana Demirspor'a Avrupa yolunu açtı - 1

ADANA DEMİRSPOR TARAFTARLARI SOKAKLARA ÇIKTI

Adana Demirspor, maçın bitmesinin ardından Twitter adresinden UEFA Avrupa Konferans Ligi hesabını etiketleyerek "UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeyiz!" paylaşımı yaptı.

Taraftarlar da takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmasını kutladı. Bazı taraftarlar araçlarıyla korna çalıp kortej oluştururken, bazı noktalarda ellerindeki takım bayraklarıyla bir araya gelip şarkılar söyledi.

Taraftarların şehirdeki kutlamaları sürüyor.

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