Fenerbahçe, Adana Demirspor'a Avrupa yolunu açtı

ADANA DEMİRSPOR TARAFTARLARI SOKAKLARA ÇIKTI

Adana Demirspor, maçın bitmesinin ardından Twitter adresinden UEFA Avrupa Konferans Ligi hesabını etiketleyerek "UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeyiz!" paylaşımı yaptı.



Taraftarlar da takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmasını kutladı. Bazı taraftarlar araçlarıyla korna çalıp kortej oluştururken, bazı noktalarda ellerindeki takım bayraklarıyla bir araya gelip şarkılar söyledi.



Taraftarların şehirdeki kutlamaları sürüyor.