Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi play-off turu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu hafta Austria Wien'i kendi sahasında ağırlayacak. İlk maçta rakibini kendi sahasında 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, yine sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?



FENERBAHÇE-AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma saat 20.00'de EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe’de şu anda 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor. Serdar Aziz, Nazım Sangare, Bruma ve Joshua King, Austria Wien ile oynanacak mücadelede forma şansı bulamayacak.

MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i ağırlayacağı play-off turu rövanş maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.



Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.