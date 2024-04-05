Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi 33. haftasında Türk ekipleri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 5 Nisan Cuma akşamı karşı karşıya gelecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı. İşte, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı, 5 Nisan Cuma günü saat 20:45’te başlayacak.



Mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



AVRUPA KUPALARINDA 24. RANDEVU



THY Avrupa Ligi'nde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 24. kez rakip olacak.



İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.



