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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi heyecanı olacak. Avrupa Ligi'nde yaptığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girdi. Sarı-lacivertliler normal sezonu ilk 6 içinde bitirerek, doğrudan play-off'a katılmayı hedefliyor. Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi 33. haftasında Türk ekipleri Fenerbahçe Beko ile , 5 Nisan Cuma akşamı karşı karşıya gelecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı. İşte, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı, 5 Nisan Cuma günü saat 20:45’te başlayacak.

Mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 24. RANDEVU

THY Avrupa Ligi'nde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 24. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

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