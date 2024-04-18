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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman?

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı belirlendi. 34'üncü haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisin tarihi de netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine geri sayım başladı. Ligde bu sezon istediğini bulamayan Beşiktaş ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe kritik bir müsabakada karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tarihi...

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 34'üncü haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

34. HAFTA PROGRAMI

'de 34 hafta maçlarının programı şöyle:

26 Nisan Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

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