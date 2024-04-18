Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine geri sayım başladı. Ligde bu sezon istediğini bulamayan Beşiktaş ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe kritik bir müsabakada karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tarihi...



FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 34'üncü haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak.



34. HAFTA MAÇ PROGRAMI



Süper Lig'de 34 hafta maçlarının programı şöyle:



26 Nisan Cuma:



20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)



27 Nisan Cumartesi:



16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)



19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)



19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)



28 Nisan Pazar:



16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)



16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)



19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)



19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)



29 Nisan Pazartesi:



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)