Fenerbahçe Doğuş Yelken'den bir ilk

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, Türk yelkenciliğinin markalaşması için çalışmalarına devam ediyor.



Fenerbahçe Doğuş Yelken, yelken sporunun dünyadaki en prestijli kurumlarından biri olan 'Royal Yachting Association' tarafından denetlenerek Eğitim ve Antrenman Merkezi olarak tanındı. Fenerbahçe Doğuş Yelken aynı zaman İstanbul’da 'RYA Training Center' olarak akredite olan ilk kurum oldu.



Gençleri yelkenle buluşturan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, İstanbul’da tek Türkiye’de ise üç adet bulunan bu merkezde uluslararası sertifika programlarını yürütecek. Bu sayede gelecek dönemde uluslararası sertifika verme hakkına da sahip olacak.



Kulüp gençlere dünya standartlarında yelkencilik ve denizcilik programları ile eğitimler vererek gelecek yıllarda ülkemizin yelken branşında olimpiyatlardaki temsilini daha da güçlendirecek.