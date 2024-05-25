Fenerbahçe, Euroleague'de Olympiakos ile üçüncülük maçına çıkacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Final Four'da Fenerbahçe, yarı finalde Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 73-57 mağlup olarak üçüncülük maçına çıkacak.



Yarı finalin diğer maçında ise Real Madrid, bir başka Yunan ekibi Olympiakos'u 87-76 yenerek adını finale yazdırdı.



Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak üçüncülük müsabakası yarın TSİ 18.00'e başlayacak. 6. kez bu organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 kez final oynayıp 1 kez kupayı kaldırma başarısı gösterirken, 2 kez de dördüncü oldu.



İki ekip arasında normal sezonda oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 79-77 yenerken, Pire'deki mücadeleyi ev sahibi 84-81 kazanmayı başardı.