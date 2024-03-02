Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, deplasmandaki galibiyet serisini 8 maça çıkarma peşinde.



Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.



Bu sezon ligde çıktığı 13 deplasman maçında 12 galibiyet ve 1 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 70 puanla ikinci sırada giriyor.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Tedavileri süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King'in yanı sıra, kart cezalısı Alexander Djiku forma giyemeyecek.



Sakatlığını atlatan Fred ise kafilede yer aldı.



Sarı-lacivertlilerde Tadic, Batshuayi, Szymanski, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında.



Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 29 puanla 16. basamakta yer alan Hatayspor'da ise Kilama kart cezası nedeniyle görev alamayacak.



Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İLK 11'LER



Hatayspor: Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

