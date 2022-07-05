Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar’ı farklı mağlup etti

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor.



Sarı-lacivertliler, Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'ı 3-0'lık skorla yendi. Jorge Jesus sahaya Altay, Osayi, Szalai, Kim, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Pelkas, Bruma, Rossi, Serdar Dursun 11'ini çıkardı.



Merkür Arena'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Dursun, 43'te Diego Rossi ve 61'de Valencia attı.



Fenerbahçe kafilesi, mücadelenin ardından hazırlıklarını sürdürmek üzere İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertliler, 10 Temmuz'da ise Sakarya'da Hull City ile hazırlık maçı yapacak.