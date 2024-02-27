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Fenerbahçe kupa mesaisinde Ankaragücü deplasmanında: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Fenerbahçe saat 20.45'te Ankaragücü'ne konuk olacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Fenerbahçe kupa mesaisinde Ankaragücü deplasmanında: Muhtemel 11

3 kulvarda da yoluna devam eden , Türkiye Kupası hedefi için sahaya çıkıyor.

İsmail Kartal'ın ekibi çeyrek finalde bu akşam 'ne konuk olacak.

4 EKSİKLE GİTTİ

Tedavileri süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King'in yanı sıra, Çağlar Söyüncü ve takımla çalışmalara başlayan Fred kafilede yer almadı.

Fenerbahçe kupada 5. Tur'da Adanaspor'u, son 16 turunda Gaziantep FK'yı elemişti.

Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert-Bonucci-Becao-Oosterwolde, İsmail-Zajc, Cengiz-Mert Hakan-Tadic ve Batshuayi

Fenerbahçe kupa mesaisinde Ankaragücü deplasmanında: Muhtemel 11 - 1
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