Fenerbahçe kupa mesaisinde Ankaragücü deplasmanında: Muhtemel 11

3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası hedefi için sahaya çıkıyor.



İsmail Kartal'ın ekibi çeyrek finalde bu akşam Ankaragücü'ne konuk olacak.



4 EKSİKLE GİTTİ



Tedavileri süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King'in yanı sıra, Çağlar Söyüncü ve takımla çalışmalara başlayan Fred kafilede yer almadı.



Fenerbahçe kupada 5. Tur'da Adanaspor'u, son 16 turunda Gaziantep FK'yı elemişti.



Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe: İrfan Can, Mert-Bonucci-Becao-Oosterwolde, İsmail-Zajc, Cengiz-Mert Hakan-Tadic ve Batshuayi