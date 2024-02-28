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Fenerbahçe Parolapara final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Polonya'nın Asseco Resovia ekibini konuk edecek.

Fenerbahçe Parolapara final için sahaya çıkıyor

Parolapara Erkek Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Asseco Resovia'yı ağırlayacak

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Björn Willems ve Arnavut Igli Feshti yönetecek.

Eşleşmede ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Parolapara'nın yarın rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde finale çıkacak ekip oynanacak altın setle belli olacak.

Polonya ekibi, her türlü galibiyet veya 2 set alması durumunda adını finale yazdıracak.

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