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PFDK'dan Karagümrüklü Ryan Mendes'e 2 maç ceza

PFDK, Fatih Karagümrük'te forma giyen Ryan Mendes'e 2 maç ceza verildiğini duyurdu.

PFDK'dan Karagümrüklü Ryan Mendes'e 2 maç ceza

Türkiye Federasyonu () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes'e verilen cezayı açıkladı. 

Mendes'e 2 maç men cezası verildi. 

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.02.2024 tarih ve 55 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu RYAN ISAAC MENDES’in, 25.02.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,"

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