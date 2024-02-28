PFDK'dan Karagümrüklü Ryan Mendes'e 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes'e verilen cezayı açıkladı.



Mendes'e 2 maç men cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.02.2024 tarih ve 55 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.



VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu RYAN ISAAC MENDES’in, 25.02.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,"

