Fenerbahçe, Pendikspor maçına özel formayla çıkacak

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, 29 Ekim 2023 Pazar günü oynayacağımız Siltaş Yapı Pendikspor maçında gururla taşıyacağımız formamızda;

İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor.



Formamızın yakasındaki ipler, özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman halkımızı temsil ediyor.



Her bir çizgisi bir hikayenin parçası olan formamızın arkasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm fertleri için ‘imza’ bir fotoğraf yer alıyor;



Formamız, kayıtsız şartsız egemenlik temellerinin atıldığı, demokrasinin ve milletin en sağlam dayanağı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğrafı taşıyor…



Sonsuza dek Cumhuriyet!" denildi.





