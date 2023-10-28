NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk olacak: Eksikler ve Muhtemel 11

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk olacak: Eksikler ve Muhtemel 11

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, ligde üst üste 10. galibiyet peşinde.

 İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

Bu sezon çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, ligde haftaya 27 puanla liderlik koltuğunda giriyor.

5 EKSİK VAR

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Djiku, Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King forma giyemeyecek.

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe:

Livakovic

Osayi-Samet-Becao-Ferdi

İsmail-Fred

İrfan-Szymanski-Tadic

Dzeko

Nicolo Zaniolo'nun bahis soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

Nicolo Zaniolo'nun bahis soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...