Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk olacak: Eksikler ve Muhtemel 11

Fenerbahçe, ligde üst üste 10. galibiyet peşinde.



İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.



Bu sezon çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, ligde haftaya 27 puanla liderlik koltuğunda giriyor.



5 EKSİK VAR



Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Djiku, Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King forma giyemeyecek.



Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe:



Livakovic



Osayi-Samet-Becao-Ferdi



İsmail-Fred



İrfan-Szymanski-Tadic



Dzeko