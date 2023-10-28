Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk olacak: Eksikler ve Muhtemel 11

Fenerbahçe, ligde üst üste 10. galibiyet peşinde.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.
Bu sezon çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, ligde haftaya 27 puanla liderlik koltuğunda giriyor.
5 EKSİK VAR
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Djiku, Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King forma giyemeyecek.
Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe:
Livakovic
Osayi-Samet-Becao-Ferdi
İsmail-Fred
İrfan-Szymanski-Tadic
Dzeko
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