Nicolo Zaniolo'nun bahis soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo, hakkındaki yasa dışı bahis oynadığı iddialarıyla ilgili Torino Savcılığı'na ifade verdi.



İtalyan basınının verdiği bilgilere göre; Zaniolo yaklaşık 3 saat boyunca savcı Manuela Pedrotta tarafından sorgulandı.



Savuması ortaya çıkan 24 yaşındaki futbolcunun futbol bahsi oynamadığını, sadece ara sıra yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını itiraf ettiği vurgulandı.



AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA



İtalyan yıldızın avukatları ise, "Nicolo Zaniolo tüm soruları yanıtladı. Futbol maçlarında bahis oynama ihtimaline ilişkin aleyhine herhangi bir delil ortaya çıkmamıştır. Ara sıra yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul etmiş ve hiçbir zaman tehdit veya korkutmaya maruz kalmadığını açıklamıştır. Müvekkilimizin hukuki davasının yakında kapatılacağından eminiz." açıklamasını yaptı.

Eda Erdem Dündar: Cumhuriyet'e büyük bir borç hissediyorum Haberi Görüntüle