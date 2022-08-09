Fenerbahçe sezona kayıpla başladı | Jesus: Her zaman kazanamazsınız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçını değerlendirdi.

Jesus, lige galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "Ama bugün rakibimizin de hakkını vermek gerekiyor. İlk yarıya 2-1 girsek de ilk yarı boyunca zorluk çıkarttılar. İkinci yarıya daha iyi başladık. 3-1 yapabilecek pozisyonlar yakaladık ama rakibimiz beraberliği ve sonra öne geçiren golü yakaladı. Takımım, maçı çevirebileceğine inandı. Oyuna sonradan girenler maçı çevirebileceklerini inandılar. İstediğimiz galibiyete ulaşamadık. Henüz ligin başındayız, çok fazla maç var. Bu eleme usulü ve turnuva değil. Bugün bazı oyuncular Avrupa maçımızdan dolayı çok fit değildi." ifadelerini kullandı.



"FIRSAT ÇIKARSA İYİ BİR İSMİ KADROMUZA KATACAĞIZ"



Başkan Ali Koç'un maç sonrasında, "Bu bir yol kazasıydı" dediği hatırlatılan ve forvet transferi sorulan Jesus, "Başkanımız takımına inanıyor. Bu sonuç benim için futbolun bir parçası. Her zaman kazanamazsınız. Bu sezon ilk mağlubiyeti Dinamo Kiev karşısında aldık. Bu maçı kazanamadık ama beraberlikle ayrıldık. Dünyadaki her takım çok fazla gol atan forvet ister. Çok gol atan iyi forvetler pahalı ve Avrupa'nın en önemli liglerinde oynuyorlar. Dolayısıyla kolay değil bir anda getirip her şeyi çözmesini beklemek. Transfer penceresinin sonuna doğru fırsat çıkarsa iyi bir ismi kadromuza katmak istiyoruz. O dönem daha doğru bir zaman. Elimdeki oyunculardan memnunum." diye konuştu.



Bir soru üzerine TFF'nin yabancı oyuncu kuralını değerlendiren deneyimli teknik adam, 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğuyla ilgili de "Stratejik olarak bu kural bizi etkiliyor, ama bu kural herkes için geçerli. Sahada en az 3 Türk oyuncunuzun olması gerekiyor. Değişiklik yaparken de bunları düşünmeniz gerekiyor. Bu stratejiyi etkileyebiliyor. Tercihleri karmaşık hale getiriyor. Bu ülkenin kuralları bu, uymam gerekiyor. Ben daha önce Portekiz Ligi'nde çalıştığımda böyle bir kural yoktu. İstediğiniz kadar yabancıyla oynayabiliyordunuz." değerlendirmesinde bulundu.



"KADRONUN DERİN OLMASI GEREKİYOR"



Takımıyla birlikte yaklaşık 8 haftadır çalıştığının altını çizen Jesus, şunları kaydetti:



"O andan itibaren antrenmanlarda oyuncuları daha iyi tanıyoruz. Takımdan ayrılan oyuncular oldu. Min-jae sonrası stoper arayışına girdik. Şu anda ligin başındayız önümüzdeki seneyi konuşmak doğru değil. Ben maç maç bakıyorum. Biz elimizden geldiğince hem Türkiye hem Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Fenerbahçe'de çift kulvarda yarıştığınız zaman derin kadro olması gerekiyor. Avrupa'da Fenerbahçe'nin hep olması lazım. Avrupa sıralamasında yukarılara çıkmalı. Sadece 11 oyuncunuzun olmaması lazım, rotasyon yapabilmeniz lazım. Bu maçta kadroda bazı değişiklikler yapacağız, perşembe günü de bazı değişiklikler yapmamız gerekecek."