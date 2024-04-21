Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında (Muhtemel 11)

Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, odağını tamamen lige çevirdi
Hafta içinde Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılarla elenen sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Sivasspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe'de kritik deplasman öncesi tek eksik Jayden Oosterwolde.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Sarı lacivertlilerde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.,
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi bu mücadelede sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
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