Fenerbahçe Sivasspor kamp kadrosunu duyurdu: 4 isim eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.
Sarı-lacivertliler mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a hareket etmeden önce kamp kadrosunu açıkladı.
KADRODA 4 EKSİK
Fenerbahçe'nin duyurduğu 22 kişilik kamp kadrosuna Bonucci, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Miha Zajc yer almadı.
Sivasspor - Fenerbahçe maçı 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
📋 EMS Yapı Sivasspor maçı kamp kadromuz. #SVSvFB pic.twitter.com/Is2FsbGIcF— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 21, 2024
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