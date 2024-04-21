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Fenerbahçe Sivasspor kamp kadrosunu duyurdu: 4 isim eksik

Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerde 4 isim kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Sivasspor kamp kadrosunu duyurdu: 4 isim eksik
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında (Muhtemel 11)

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında (Muhtemel 11)

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, Trendyol 'in 33. haftasında 'a konuk olacak.

Sarı-lacivertliler mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a hareket etmeden önce kamp kadrosunu açıkladı.

KADRODA 4 EKSİK

Fenerbahçe'nin duyurduğu 22 kişilik kamp kadrosuna Bonucci, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Miha Zajc yer almadı.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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