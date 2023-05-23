Fenerbahçe-Sivasspor rövanşında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak.



Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

DİĞER YARI FİNAL ŞANSALAN'IN

Bir diğer yarı final maçı Ankaragücü-Medipol Başakşehir müsabakasını ise Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Mert Güzenge olacak.