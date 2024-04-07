Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi

2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı.



Olağanüstü genel kuruldan aldığı yetkiyle karşılaşmaya A takım kadrosuyla çıkmama kararı alan Fenerbahçe, Şanlıurfa'da U19 futbolcularıyla sahaya çıktı.



Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde sadece 4 futbolcu bulunuyordu.



FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLDİ

Galatasaray 1. dakikada Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.



Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti.

Galatsaray'ın hükmen galip gelmesi beklenen maçla ilgili son kararı TFF verecek.

Maçın tatil edilmesinin ardından Galatasaraylı futbolcular 11'e 11 çift kale maç yaptı.



HAKEMLER



Karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.



Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yaptı.



Müsabakada VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR’da da Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat görev yaptı.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı

1' Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 önde

2' Fenerbahçeli oyuncular sahadan çekildi