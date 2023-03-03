Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçında yer almayacak

Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarları tribüne alınmayacak.

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu, Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma ara kararının ardından itiraz hakkını kullandı.



Mahkeme, kurulun itirazını kabul ederek deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.



Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun mahkemeye sunduğu savunmada, kurul kararının güvenlik gerekçesi ile 6222 sayılı kanuna uygun olarak alındığı belirtildi.

"KAMU DÜZENİNİN BOZULMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA"

Savunmada, söz konusu müsabakada iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi halinde istenmeyen olayların meydana gelebileceği, kavga ve kaos ortamının oluşabileceği ve olası olumsuz durumların ülke geneline yayılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat bilgilerinin olduğu, bu durum karşısında kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla misafir takım seyircisinin stadyuma alınmamasına yönelik uyuşmazlığa konu kararın kanuna ve hukuka uygun olarak alındığı, ayrıca işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların oluşmayacağı, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği belirtildi.



Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararında ise şunlar kaydedildi:



"Dosyanın incelenmesinden; olayda, yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 3 Mart 2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

Karar sonrası yarın saat 19.00'da oynanacak maçta deplasman taraftarı yer alamayacak.



Passolig kartı bulunan avukat Ahmet Demirci, avukatlar Nilay Şenyüz Deligezer ve Ömer Deligezer aracılığı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesi'ne başvurmuş, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun Kayserispor-Fenerbahçe arasında Kayseri'de oynanacak maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağına dair kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de yapılacak yargılama sonucunda kararın iptal edilmesi talebi üzerine söz konusu mahkeme, dün yürütmenin durdurulması kararı almıştı.

FENERBAHÇE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Fenerbahçe Kulübü, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, yanlıştan dönülmesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.