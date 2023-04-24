Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı

Arda, 15 Ağustos 2022 tarihinde takımının 6-0 kazandığı Kasımpaşa maçında 2 gol atarken, ligde daha sonra gol sevinci yaşamamıştı.



Söz konusu sürede Avrupa'da ve kupada ağları sarsan yıldız oyuncu, ligde uzun süre sonra gol sevinci yaşarken, yeniden bir maçta 2 gol atmayı da başardı.



Arda, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.



PEDRO'DAN KRİTİK GOLLER



Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joao Pedro, kritik gollerini sürdürdü.



Sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar sebebiyle form tutamayan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Pedro, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında takımı 1-0 gerideyken 2 gol atarak 3 puanı getiren isim olmuştu.



İstanbulspor karşısında da skor 2-2 iken çok kritik bir gole imza atarak takımını öne geçiren Pedro, çıkışını da sürdürdü.



Geçtiğimiz haftaya kadar ligde sadece 1 gol atabilen tecrübeli hücumcu, son 2 haftada attığı 3 golle ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı. Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 32. hafta programı Haberi Görüntüle