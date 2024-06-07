Fenerbahçe’de başkanlık seçimi için geri sayım: Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un netleşen listelerinde kimler var?

Fenerbahçe’de başkanlık seçim heyecanı yaşanacak.

Seçimli genel kurul toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek ve mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak.

Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

İLK GÜN İBRA VE BÜTÇE İKİNCİ GÜN SEÇİM

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.



01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.

