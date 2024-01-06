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Fenerbahçe'de Becao'nun ardından Zajc da dönüyor

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun ardından Miha Zajc'dan da iyi haber geldi.

Fenerbahçe'de Becao'nun ardından Zajc da dönüyor

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'de sakatlar azalıyor.

Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao'nun ardından Miha Zajc'dan da iyi haber geldi.

Sloven orta saha, 1 ay önce kasık fıtığı ameliyatı olmuştu. Tedavisinin sonuna yaklaşan Zajc, bireysel olarak koşu çalışması gerçekleştirdi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 resmi maça çıkan Miha Zajc, 2 gollük performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao da geçtiğimiz günlerde düz koşulara başlamıştı.

EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde Fred ve İrfan Can Kahveci kart cezaları, Osayi-Samuel ve Alexander Djiku ise milli takımda olmaları sebebiyle pazar günü oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyecekler.

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