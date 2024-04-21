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Fenerbahçe'de derbi öncesi 7 isim sınırda

Fenerbahçe'de Sivasspor mücadelesinde 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertlilerde sınırda olan isimler sarı kart görmesi durumunda derbide cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de derbi öncesi 7 isim sınırda

, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde derbisi öncesinde 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu,  Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecekler.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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