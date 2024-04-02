Fenerbahçe'de tarihi kongre bugün

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda bugün yapılacak. Gündemde futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme yer alıyor.



TARİHİ GENEL KURUL SAAT 17.00'DE BAŞLAYACAK



Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 17.00'de başlayacak. Olağanüstü genel kurul toplantısı, bugün çoğunluk sağlanamaması durumunda 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.

LİGDEN ÇEKİLME İHTİMALİ DE GÜNDEMDE



Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan sarı-lacivertli kulüp, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." gündemiyle toplanacak.

Başkan Ali Koç, üyelere zamanınızı geniş tutun diye seslenirken, toplantının sahura kadar sürebileceğini ifade etmişti. Bu toplantıya katılımın yüksek olması bekleniyor.

