PFDK disiplin sevklerini açıkladı

Trendyol Süper Lig'de 30. haftada Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili PFDK sevkleri belli oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce 01.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarında şu açıklamalar yer aldı:

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ’ın aynı müsabakadaki “kavgası” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL’in 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “kavgaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “kavgaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “kavgası” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK ’in aynı müsabakadaki “kavgaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi OKAN ÖZKAN ’ın aynı müsabakadaki “kavgası” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



45. MADDEDE HANGİ CEZALAR YER ALIYOR?

MADDE 45 – KAVGA



Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen



(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,



(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 390.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 39.000.- TL’den 180.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.500.-TL’den 78.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 39.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

36. MADDEDE HANGİ CEZALAR VAR?

MADDE 36 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET



(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin

saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın

organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya

taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play

anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan;

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,