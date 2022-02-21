Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin sözleşme ayrıntılarına ilişkin açıklama yaptı. Sarı lacivertli kulüp, Uruguaylı futbolcuyla bu sezon kiralık anlaşıldığını, şartlar oluşması durumunda sözleşmenin 4 yıla uzayacağını duyurdu.

Haberler - İHA 21.02.2022 - 16:39 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 16:55

Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması

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, Diego Rossi'nin sözleşmesine yönelik iddialar üzerine Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. 

Fenerbahçe, Diego Rossi ile 2021-22 sezonu kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapıulan açıklamada "Futbolcumuz Diego Rossi ve  Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır" denildi. 

Diego Rossi Fenerbahçe formasıyla bu sezon 27 maçta 2 gol 5 assit yapma başarısı gösterdi.

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