Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması

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Fenerbahçe, Diego Rossi'nin sözleşmesine yönelik iddialar üzerine Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Diego Rossi ile 2021-22 sezonu kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapıulan açıklamada "Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır" denildi.

Diego Rossi Fenerbahçe formasıyla bu sezon 27 maçta 2 gol 5 assit yapma başarısı gösterdi.

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