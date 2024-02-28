Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt: Ahlaki rekabet sürdürmelerini beklemiyoruz

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla yanıt verdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in Kulübümüz hakkında dün sarf ettiği bazı ifadeler nedeniyle bu açıklamayı yapıyoruz.



Öncelikle belirtmek isteriz ki ne Dursun Özbek’in ne de mevcut Galatasaray yönetiminin sportmence veya hiç değilse ahlaki sınırlar içerisinde bir rekabet sürdürmelerini zaten beklemiyoruz.



Bahsi geçen kulübün kültürü; sportif rekabete değil, kayrılmaya, korunup kollanmaya, imtiyazlı davranılmaya dayalıdır.



Ancak, ne kadar korunup kollansa da bu kulübün kamu vicdanında şaibeli bir konumda olduğu açıktır.



3 Temmuz’un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı Kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır.



Öyle anlaşılıyor ki Dursun Özbek, hangi Kulübün FETÖ’nün doğrudan hedefi olduğunu ve hangi Kulübün ise bu saldırıdan istifade etmeye çalışarak,



“Duayla himmetle ayağa kaldırılma çabasını” birbirine karıştırıyor.



Buradan bu şahsa bir kez daha hatırlatıyoruz;



Fenerbahçe şanlı tarihi boyunca şampiyonluk posterlerinden oyuncu silmedi, belgesellerden görüntü çıkarmak zorunda kalmadı."

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin bu açıklamasından kısa bir süre sonra Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda ise “Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez.” ifadeleri kullanıldı.