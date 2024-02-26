Fenerbahçe'den Icardi tepkisi: "Sözün bittiği yerdeyiz"

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Ankaragücü mücadelesinde rakip takım taraftarlarına yaptığı hareketin ardından PFDK'ya sevk edildi.

Arjantinli yıldız PFDK'nın kararına göre 1 maç men ve 19 bin 500 Türk Lirası para cezasına çarptırıldı.

FENERBAHÇE'DEN SERT TEPKİ

Bu kararın ardından şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe ise TFF'ye sert açıklamalarda bulundu.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…



Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.



Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,

bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.



Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!



Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.



Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;



Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür."

