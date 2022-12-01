Fenerbahçe'den Joao Pedro açıklaması

Fenerbahçe, dün Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncusu Joao Pedro’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı



Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.