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Fenerbahçe'den Joao Pedro açıklaması

Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan oyuncusu Joao Pedro’nun dizinde ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den Joao Pedro açıklaması

, dün Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncusu Joao Pedro’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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