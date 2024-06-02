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Fenerbahçe'den Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe bugün İstanbul'a getireceği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den Mourinho paylaşımı
Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor: İmza töreni düzenlenecek

Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor: İmza töreni düzenlenecek

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,  'nun transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı. Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.

Portekizli teknik adamın bugün 14.30'da İstanbul'da olacağı açıklanmıştı. Mourinho için bu akşam saat 19.00'da ise bir imza töreni düzenlenecek.

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