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Fenerbahçe'den kongre kararı: Süper Lig'den çekilme dahil, aksiyonlar değerlendirilecek

Fenerbahçe, Trabzon'daki olaylara sert tepki gösterdi. Sarı lacivertlilerin Yönetim Kurulu, 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı, Yapılan açıklamada, "Toplantıda, Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonlar değerlendiriecek" denildi.

Fenerbahçe'den kongre kararı: Süper Lig'den çekilme dahil, aksiyonlar değerlendirilecek

 Yönetim Kurulu, 'den çekilme dahil alınacak aksiyonları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da çoğunluk sağlanmaması halinde ise 9 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasını kararlaştırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun tamamının talebi üzerine Trabzonspor müsabakasında meydana gelen olaylar, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi için olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde karar alındığı bildirildi.

Toplantının, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda yapılmasına karar verildiği, söz konusu tarihte gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 9 Nisan Salı günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.

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