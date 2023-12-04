Fenerbahçe'den Rade Krunic atağı

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Milan'da forma giyen Rade Krunic'i transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı.



Milano ekibinde geçirdiği diz ameliyatının ardından sakatlığını atlatan Ismael Bennacer'in Frosinone maçında oyuna girmesiyle birlikte Rade Krunic maçlarda yedek soyunmaya başladı.



Calcio Mercato'nun haberine göre, Milan'ın yıllık 2 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Boşnak futbolcunun Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer edilme ihtimalinin arttığı belirtildi.



Ayrıca Sarı-lacivertli ekibin Krunic için 3 milyon euroluk bir teklif yapma hazırlığında olduğu kaydedildi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.