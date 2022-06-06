Fenerbahçe'den TFF Başkan adayı Büyükekşi'ye yanıt

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki gösterdi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Büyükekşi'nin bugünkü ifadelerine yanıt verilerek, şunlar kaydedildi:



"Kamunun herhangi bir pozisyonuna görev ataması yapılırken ilgili kişi ve aile mensupları dahil olmak üzere son derece detaylı bir geçmiş taraması yapılmaktadır. Söz konusu Türk futbolu olduğunda bu yönde bir hassasiyetin gösterilmemesi makul müdür? FETÖ'den yargılanma süreci devam eden bir şahsın yakın bir aile ferdinin TFF Başkanı olmasının yaratacağı soru işaretleri, göz ardı edilebilecek bir unsur mudur? Hal böyleyken TFF Başkanlığı görevine seçilmeniz halinde bu hususun suiistimal edilerek size karşı kullanılması durumunda adil, şeffaf ve her kulübe eşit mesafede durma prensiplerini uygulamanız risk altında olmayacak mıdır?"



Futbol iklimindeki adil rekabet şartlarının etkilenmesine tahammüllerinin olmadığının belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Son olarak bugünkü açıklamasının bir bölümünde, 'TFF'ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin bir parçası olabilir' diyen Sayın Mehmet Büyükekşi'ye, Fenerbahçe Kulübü olarak Türk futbolu ve TFF odağındaki yaklaşımımızın; 'hiçbir şart altında kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık gösterilmemesi, her kulübe eşit mesafede durulması' olduğunu, kısa bir medya taraması ile görebileceğini vurgulamak isteriz. Eğer bu açıklamamıza yanıt verilecek ise bunun yukarıda sorduğumuz sorulara da cevap olacak nitelikte bir açıklama olmasını önemle rica ederiz."

BÜYÜKEKŞİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Büyükekşi'nin adaylığına ilişkin, “Bu hatadan dönelim. Söz konusu adayla sıkıntım yoktur. Hatta dostumdur. Ama elimdeki bilgiler sebebiyle söylüyorum, yumuşak karın oluşturabilecek bir durum söz konusudur” yorumunda bulunmuştu.



Mehmet Büyükekşi ise Fenerbahçe Başkanı'na, “Cümleye dostum diye başlayıp sorumsuzca davranabilirsiniz. Nasıl olsa, seçimlerden sonra gönlünü alırım yanılgısıyla hırslarınıza yenik düşebilirsiniz. TFF’ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin bir parçası dahi olabilir. Ama bu yeni dönemde bunların işe yaramayacağını nezaketle belirtmek isterim" yanıtını vermişti.