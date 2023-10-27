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Fenerbahçe'den Alexander Djiku açıklaması: Kırık tespit edildi

Fenerbahçe, Alexander Djiku için yaptığı açıklamada oyuncunun ayağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den Alexander Djiku açıklaması: Kırık tespit edildi

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'den Alexander Djiku için sağlık durumu açıklaması geldi. 

Djiku için yaptığı açıklamada oyuncunun ayağında kırık tespit edildiği ifade edildi. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir." denildi. 

Djiku'nun 3-4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

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