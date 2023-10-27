Fenerbahçe'den Alexander Djiku açıklaması: Kırık tespit edildi

Fenerbahçe'den Alexander Djiku için sağlık durumu açıklaması geldi.



Djiku için yaptığı açıklamada oyuncunun ayağında kırık tespit edildiği ifade edildi.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.



Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir." denildi.

Djiku'nun 3-4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.