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Fenerbahçe'den Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuru

Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulundu. Sarı lacivertliler UEFA'ya maça  gözlemci yollanmasını istedi.

Fenerbahçe'den Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuru

, - maçı için UEFA'ya başvuru yaptı. 

Sarı lacivertliler UEFA'ya maça gözlemci yollanmasını talep etti.

"ENDİŞEMİZ VAR"

Konu hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "UEFA-FIFA nezdinde Konyaspor-Galatasaray maçına gözlemci yollanmasını istiyoruz. Konyaspor'dan dolayı değil. Atanacak hakemler ve Konyaspor'un rakibinden dolayı talep ediyoruz. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk." ifadelerini kullandı. 

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