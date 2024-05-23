Fenerbahçe'den Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuru

Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuru yaptı.

Sarı lacivertliler UEFA'ya maça gözlemci yollanmasını talep etti.

"ENDİŞEMİZ VAR"



Konu hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "UEFA-FIFA nezdinde Konyaspor-Galatasaray maçına gözlemci yollanmasını istiyoruz. Konyaspor'dan dolayı değil. Atanacak hakemler ve Konyaspor'un rakibinden dolayı talep ediyoruz. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk." ifadelerini kullandı.