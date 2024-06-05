Fenerbahçe Mourinho'yu KAP'a bildirdi: Maaşı belli oldu

Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi. Açıklamaya göre Portekizli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Mourinho yıllık 10.5 milyon euro alacak. Görev süresini tamamlaması halinde ise toplamda 21 milyon euro kazanacak.

Mourinho, Türk parasıyla yıllık 370 milyon 500 bin TL kazanacak. Bu rakam aylık olarak 30 milyon 800 bin TL günlük olarak ise 1 milyon 27 bin TL'ye denk geliyor.