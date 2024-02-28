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Fenerbahçe'nin eski hocası Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Zdenek Zeman'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaklaşık 10 gün önce ameliyat edilen Zeman'ın bir ameliyat daha olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin eski hocası Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zdenek Zeman, hastaneye kaldırıldı. 

76 yaşındaki teknik adamın şah damarına takılan stentlerden birinde sorun yaşadığı ve ikinci kez ameliyat olabileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Zeman, rahatsızlığının ardından 10 gün önce bir operasyon geçirmişti.

Çek çalıştırıcı, iyileşme sürecinin 4 ila 6 ay arasında sürebileceği göz önüne alınarak, İtalya Serie C takımı Pescara'daki görevinden ayrılmıştı.

Tecrübeli teknik adamın yerine geçen hafta Giovanni Bucaro getirilmişti.

FENERBAHÇE DÖNEMİ

Zeman, 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'de de teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Sarı-lacivertli takımın başında 11 maça çıkan Çek hoca 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi elde etmiş ve 1.27 puan ortalaması yakalamıştı.

Fenerbahçe'nin eski hocası Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı - 1
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