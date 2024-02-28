Hull City Türkiye'de kamp yapacak

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve kadrosunda Türk futbolcuları da bulunduran Hull City, Antalya'da kamp yapacak.



Kulübün resmi hesabından "Tigers on Tour" başlığıyla yapılan paylaşımda, takımın 18 Mart tarihinde kamp için Antalya'ya geleceği belirtildi.



Özel uçak ile kente gelecek 100 Hull Cityli taraftarın da takımlarının antrenmanlarını izleme şansı bulacağı vurgulandı.



Takımın kampının 23 Mart'ta sona ereceği kaydedildi.



Takımın kentte hazırlık maçı da yapacağı öğrenildi.



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