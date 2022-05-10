Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus'un kariyeri, çalıştırdığı takımlar ve puan ortalaması

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken, Alman teknik direktör Löw'den sonra gündeme Portekizli isim Jorge Jesus geldi. Ali Koç'un Portekiz'e görüşmeye gittiği tecrübeli teknik adam için ülkesinin basını da haberler yapmaya başladı. Portekiz basınına göre Jorge Jesus, Fenerbahçe ile anlaştı.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora’da doğmuştur. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus’dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon’da başladı. 16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırmıştır.

Çalıştırdığı takımlar sırasıyla; Amaro FC, Felgueiras 2015, Uniao Maderia, CF Estrela, Vitoria Setubal, CF Estrela, Vit. Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, SC Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo.

Jorge Jesus'un kariyerinde çalıştırıdığı 15 takımdan en çok dikkat çekenler ise Braga, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo'dur.

Jesus 2008-2009 sezonunda çalıştırdığı Braga ile 47 maça çıkmıştır. 47 maçta 23 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet almıştır. Braga sezonu 5.sırada tamamlamıştır.

Jorge Jesus'un Braga'dan sonra durağı Benfica olmuştur. Benfica'da 321 maça çıkan Portekizli teknik adam 227 galibiyet, 47 beraberlik ve 47 mağlubiyet almıştır. Benfica'da 2.27 puan ortalaması tutturarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Jesus Benfica ile 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015 yıllarında Portekiz Ligi şampiyonu olmuştur. Ayrıca Benfica ile 5 Portekiz Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmıştır.

Benfica ile başarılı 5 senenin ardından ezeli rakibi Sporting Lizbon'a giden Jorge Jesus 3 yıl Lizbon'da kalmıştır. Lizbon'da 158 maça çıkan deneyimli teknik adam 101 galibiyet, 24 beraberlik, 33 mağlubiyet almıştır.

Jesus, Sporting Lizbon ile 1 Portekiz Kupası ve 1 Süper Kupa Şampiyonluğu yaşamıştır.

2019-2020 sezonunda Brezilya'da Flamengo takımına giden Jesus burada 50 maça çıkmıştır. 50 maçta takımına aldırdığı 38 galibiyet 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 2.42 puan ortalaması yakalamıştır.

Jorge Jesus, Brezilya'da 1 lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa, 1 Copa Libertadores ve 1 Sudamericana şampiyonluğu yaşamıştır.

Ayrıca Portekizli teknik adam 2013-2014 sezonu ve 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finalini kaybetmiştir.